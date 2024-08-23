Начальника ИК-19 Андрея Девятова отдали, он находится в реанимации. Пострадали четыре сотрудника колонии и один заключенный.

Сегодня примерно в 16:20 стали появляться сообщения о бунте в исправительной колонии № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии в городе Суровикино Волгоградской области. Заключенные захватили как минимум четверых сотрудников ФСИН.

По данным SHOT, пострадали трое работников исправительного учреждения, начальник колонии и один из зеков. Погиб дежурный, который пытался оказать сопротивление захватчикам, но был убит ножом. Начальник колонии Андрей Девятов и еще двое сотрудников ранены, они находятся в реанимации.

Захватчики требуют посадки вертолета прямо на территорию колонии и воздушный коридор на юго-восток. Два миллиона долларов должны быть уже на борту. Угрожают, что в случае преследования вертолета убьют заложников. Однако у здания учреждения уже дежурит спецназ.

Предполагается, что заключенные – члены террористического и запрещенного ИГИЛ. Как сообщили в СК РФ, по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ.