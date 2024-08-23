Внезапная отставка первого заместителя департамента имущественных отношений может быть связана с уголовными делами, возбужденными из-за строительства скандального ЖК «Мирапорт».

Появился новый поворот в истории с внезапным увольнением первого заместителя директора департамента имущественных отношений Омска Юлии Швецовой. Специалист проработала в этой должности почти 4 года и внезапно засобиралась «на выход». В следующую пятницу, 30 августа, у нее последний рабочий день.

В мэрии «Омск-информу» пояснили, что увольнение Швецовой – ее собственная инициатива.

– Первый заместитель директора департамента имущественных отношений написала заявление по собственному желанию, – уточнили в городской администрации.

Осведомленный источник редакции утверждает, что за этим уходом серьезные мотивы. Чиновница могла уволиться из-за двух уголовных дел по строительству ЖК «Мирапорт» на улице Пригородной в Советском округе.

На данный момент возбуждены два уголовных дела. Первое – по факту халатности при выдаче разрешения на возведение объекта. Застройщику, компании «Причал 55», выдали разрешение на возведение жилого микрорайона, не учтя близости береговой линии. В итоге соседний со стройкой дом в феврале нынешнего года после забивки свай пошел трещинами. Следком выяснил, что разрешение застройщику было выдано незаконно.

Второе уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») заведено в отношении подрядных организаций, занимавшихся проектированием ЖК «Мирапорт». Эти компании не оценили риски близости реки и техническое состояние причала. В результате застройщик необоснованно получил положительное заключение негосударственной экспертизы, что позволило ему приступить к возведению высотки.

– Юлия Швецова, как и нынешняя исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова, были увязаны с выдачей разрешения на строительство ЖК «Мирапорт», – рассказал инсайдер «Омск-информа».

Другой собеседник редакции называет иную причину ухода чиновницы.

– Увольнение Швецовой может быть следствием «зачистки» людей Дмитрия Махини, осенью прошлого года ушедшего с позиции вице-мэра, главы депимущества в мэры Томска, – подчеркнул инсайдер.

Насколько эти версии соответствуют действительности, проверить официально пока не представляется возможным.