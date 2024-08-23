Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Городскую администрацию покидает первый заместитель директора департамента имущественных отношений Омска Юлия Швецова.

В ближайшее время в мэрии Омска случится отставка. С поста первого заместителя департамента имущественных отношений уходит Юлия Щвецова.

Следующая пятница, 30 августа, станет ее последним рабочим днем, уточняют источники «СуперОмска». Причина отставки не озвучивается.

В этой должности Юлия Швецова проработала почти 4 года, с ноября 2020 года. В городскую администрацию она пришла с поста заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области.

·Политика

Городскую администрацию покидает первый заместитель директора департамента имущественных отношений Омска Юлия Швецова.

В ближайшее время в мэрии Омска случится отставка. С поста первого заместителя департамента имущественных отношений уходит Юлия Щвецова.

Следующая пятница, 30 августа, станет ее последним рабочим днем, уточняют источники «СуперОмска». Причина отставки не озвучивается.

В этой должности Юлия Швецова проработала почти 4 года, с ноября 2020 года. В городскую администрацию она пришла с поста заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области.