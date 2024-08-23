На площади у главного корпуса университета состоялся флешмоб «Мы – РОССИЯНЕ!», участники которого развернули 20-метровое полотнище российского флага и выстроились в виде букв V и Z.

День Государственного флага Российской Федерации установлен на основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации» и ежегодно отмечается в России 22 августа.

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР»: считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации. Сегодня флаг России – «государственный триколор» – официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина по традиции не остался в стороне от этого события. На всех общежитиях и учебных корпусах размещены флаги Российской Федерации. Активисты университета раздавали ленточки с триколором всем гостям и жителям студенческого городка. На площади у главного корпуса университета состоялся флешмоб «Мы – РОССИЯНЕ!», участники которого развернули 20-метровое полотнище российского флага и выстроились в виде букв V и Z. В группах социальных сетей молодежных объединений университета студенты и сотрудники Омского ГАУ поменяли свой аватар на изображение флага Российской Федерации. В честь праздника совет обучающихся подготовил для студентов интересную викторину в социальной сети ВКонтакте, по итогам которой все участники получат сертификаты и будут выявлены самые эрудированные.