Александра Метальникова объяснила разницу между ленью, отдыхом и отлыниванием от работы.

Психолог Александра Метальникова рассказала, чем полезна лень в повседневной жизни. Это качество помогает человеку сохранить себя.

– Лень очень полезна и для тела, и для ума, и для долгожительства. В Японии общепринятой считается практика целенаправленного созерцания красоты, что по нашим западным меркам можно считать практически ленью. Но она полезна, – цитирует эксперта «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснила разницу между ленью, отлыниванием от работы и прокрастинацией. При отлынивании человек просто не выполняет поставленную задачу, а при прокрастинации вместо работы отвлекается на социальные сети.

Опасность представляет ситуация, когда это состояние затянулось. Это значит, что человек чего-то избегает.

– Если вы чувствуете, что это состояние стало хроническим, лучше всего спросить себя, чего вы боитесь. Вариантов может быть много: нелюбимая работа, страх потерять отношения и так далее, – отмечает Метальникова.

Психолог добавила, что лень нельзя назвать отдыхом, так как это разные вещи. По ее словам, серфинг в социальных сетях не является качественным отдыхом. Вместо этого лучше прогуляться на свежем воздухе.