Александр Анисимов вместе с волонтерами отправился на поиски омички.

Появились подробности поисков омской пенсионерки, которая отправилась собирать бруснику в Большеуковском районе. 80-летняя омичка провела в лесу всю ночь, сама позвонила в службу спасения и попросила ей помочь.

В поисках помог Александр Анисимов, который летал за покупками на вертолете. Его полеты признали незаконными. Вместе с поисковиками «Лиза Алерт» мужчина поднялся в воздух и помог им найти потерявшуюся омичку, сообщает телеграмм-канал Mash Siberia.

Напомним, что пенсионерку нашли утром на поляне и приняли на борт вертолета. Она хорошо себя чувствовала, и госпитализация ей не понадобилась.