Он не оформлял необходимые для таких полетов документы.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры и признал незаконными полеты жителя Омской области на легкомоторном вертолете Robinson 44.

Суд установил, что 8 июня мужчина долетел на вертолете до магазина в селе Богословка Омского района. При этом у него не было плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства с посадкой вблизи жилых домов. Также прокуратура установила, что в июне этот вертолет взлетал еще 4 раза. Требования воздушного законодательства пилот тогда тоже не соблюдал.

– В Росавиацию не передана достоверная и необходимая для ведения реестра информация. Паспорт транспортной безопасности воздушного судна ответчиками не утвержден и в уполномоченный орган не направлен. Суду не представлен и договор страхования владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред при эксплуатации судна, – сообщили в пресс-службе суда.

Решение в законную силу пока не вступило. Пилот может его обжаловать.