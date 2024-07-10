Выяснилось, что у мужчины нет допуска на управление вертолетом «Робинсон Р-44».

Выяснилось, что у мужчины нет допуска на управление вертолетом «Робинсон Р-44».

Омская транспортная прокуратура завершила проверку по факту инцидента в селе Богословка Омского района. Месяц назад возле местного продуктового магазина совершил посадку легкий вертолет «Робинсон Р-44». Его пилот сделал покупки, сел обратно в винтокрылую машину и и полетел дальше. Несанкционированный полет вызвал большой общественный резонанс.

– Установлено, что пилот указанного вертолета, игнорируя требования воздушного законодательства, без уведомления органов воздушного движения и плана полета, в отсутствие права на управление воздушным судном данного типа, совершил незаконный полет с небезопасной посадкой в районе жилой застройки. В результате он создал угрозу возникновения транспортного происшествия, – сообщили в прокуратуре.

На отчаянного пилота завели дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение порядка использования воздушного пространства), ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им). Также прокуратура направила иск в суд о запрете мужчины полетов на вертолете «Робинсон Р-44» до внесения в свидетельство частного пилота квалификационных отметок о типе воздушного судна.