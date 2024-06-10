Омск-Информ
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·Общество

Теперь пилота разыскивают полицейские.
В селе Богословка Омского района заметили покупателя магазина, который прилетел закупиться товарами и продуктами на вертолете. «Робинсон Р-44» приземлился возле местного сельпо, после чего пилот и отправился за покупками, сообщает телеграм-канал «112».
Теперь вертолетчика разыскивают сотрудники транспортной полиции. Приземляться на вертолете в неположенных местах запрещено.

По предварительной информации, вертолет из Приморского края: ранее на нем делали облеты нефтепровода «Дружба».
·Общество

Теперь пилота разыскивают полицейские.
В селе Богословка Омского района заметили покупателя магазина, который прилетел закупиться товарами и продуктами на вертолете. «Робинсон Р-44» приземлился возле местного сельпо, после чего пилот и отправился за покупками, сообщает телеграм-канал «112».
Теперь вертолетчика разыскивают сотрудники транспортной полиции. Приземляться на вертолете в неположенных местах запрещено.

По предварительной информации, вертолет из Приморского края: ранее на нем делали облеты нефтепровода «Дружба».