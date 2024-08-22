Женщина сама вызвала службу спасения, когда поняла, что заблудилась.

Вчера, 21 августа, ближе к вечеру полицейским поступило сообщение от службы спасения. Оказалось, что в лесу на территории Большеуковского района заблудилась 80-летняя сельчанка. Она сама обратилась в службу спасения, когда поняла, что шла не той тропинкой.

Полицеские отправились на поиски пенсионерки. В 4-х километрах от автодороги «Омск – Большие Уки» правоохранители встретили попутчика женщины, который ждал ее у машины. По его словам они отправились в лес за ягодой, которую они основательно собирали с утра. Поначалу мужчина пытался самостоятельно найти сельчанку, но потом решил вернуться к машине, чтобы не разминуться с ней, если она придет на исходную.

Попутчик женщины пояснил, что последний раз видел ее за обедом, когда она подходила к машине. После перерыва на перекус они решили продолжить сбор ягоды.

В момент поисков пенсионерка повторно вышла на связь, пытаясь сориентировать поисковиков о своих координатах. Служба спасения попросила женщину оставаться на поляне и ждать помощи. Утром волонтеры на вертолете прочесывали территорию и приняли на борт пенсионерку.

К счастью, пенсионерка прекрасно себя чувствовала и госпитализация ей не понадобилась. Она пообещала правоохранителям быть аккуратнее при сборе ягоды в лесу.