Он находится между КДЦ «Кристалл» и Советским парком.

В Советском округе благоустраивают сквер имени Петухова. Напомним, что он находится за КДЦ «Кристал» по направлению к Советскому парку.

Известно, что преображением объекта занимается ООО «Омдорстрой». На сегодня уже выполнен демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров и бетонных плит, установлены бордюры, а также завершается укладка тротуарной плитки. Также представители администрации Советского округа рассказали о сносе кленов, так как их признали аварийными, и обрезка поросли. Взамен им территорию озеленят живой изгородью, деревьями, кустами, газоном.

– Взамен будет высажено порядка 650 кустов барбариса, двухрядной живой изгороди, яблонь, рябин, лип, ив и посев газонной травы, – рассказала замначальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа, главный архитектор округа Светлана Сафронова.

Также известно, что до конца сентября в этом пространстве установят скамейки. В частности, одна из них будет стоять в центре сквера в виде подпорной бетонной стены. Помимо этого, на территории установят урны для омичей, которые не стесняются туда сбрасывать мусор. В сквере поставят стальные опоры с парковыми светильниками.