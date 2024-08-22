Председатель регионального парламента приехал на встречу со школьниками, поскольку считает, что прививать уважение к государственной символике нужно с детства.

Мероприятие для школьников, посвященное Дню Государственного флага РФ, прошло 22 августа в омском штабе общественной поддержки «Единой России». Ученики начальных классов школы № 107 собирали из пятилистников необходимых оттенков российский триколор, и в итоге у них получилась большая поздравительная открытка. О символическом значении цветов государственного флага России и истории праздника с детьми побеседовал председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

– У нашей страны тысячелетняя история, и в разные ее периоды знамена были разные. Русские дружины шли когда-то на битву под Стягом Спаса Нерукотворного, символом империи был черно-желто-белый флаг, 70 лет страна жила под красным знаменем и именно с ним победила фашизм в Великой Отечественной войне. Мы должны уважать все эти знамена, при этом особенно почитать бело-сине-красный флаг, под которым живем сегодня. Он объединяет нашу многонациональную страну, под ним совершаются как трудовые, так и боевые подвиги, – рассказал Артемов.

В разговоре с организаторами акции спикер регионального парламента отметил, что прививать уважение к государственной символике России нужно с самых юных лет. Директор школы № 107 Татьяна Пуха, всвою очередь, заявила, что именно такой подход сейчас практикуется в образовательных учреждениях.

– Пусть они еще и маленькие, но тем не менее уже полноправные граждане Российской Федерации. Дети этим званием гордятся, и главные символы своей страны – герб, флаг и гимн – хорошо знают. Идею вместе отметить День Государственного флага восприняли с энтузиазмом, и продолжающиеся летние каникулы не стали этому помехой, – сообщила педагог.

Посмотрев короткий фильм о российском флаге и обсудив его со взрослыми, будущие второклассники вышли со своей большой поздравительной открыткой на улицу, чтобы напомнить омичам, какой сегодня праздник. Этот мини-поход добавил хорошего настроения и его участникам, и прохожим.