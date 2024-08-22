Омск-Информ
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·Общество

Суд обязал коммунальщиков устранить угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
Прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации и ремонте сетей, обеспечивающих теплоснабжение жителей Павлоградки. Оказалось, что теплосети на улице Коммунистической изношены более чем на 70 %. Как сообщили в прокуратуре, это создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
– В целях защиты прав местных жителей прокурор района Николай Чармадов направил в суд исковое заявление о понуждении районной администрации провести капитальный ремонт сетей на указанном участке, – сообщили в ведомстве.
Суд удовлетворил иск. Коммунальные службы заменили аварийный участок тепловой сети.
·Общество

Суд обязал коммунальщиков устранить угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
Прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации и ремонте сетей, обеспечивающих теплоснабжение жителей Павлоградки. Оказалось, что теплосети на улице Коммунистической изношены более чем на 70 %. Как сообщили в прокуратуре, это создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
– В целях защиты прав местных жителей прокурор района Николай Чармадов направил в суд исковое заявление о понуждении районной администрации провести капитальный ремонт сетей на указанном участке, – сообщили в ведомстве.
Суд удовлетворил иск. Коммунальные службы заменили аварийный участок тепловой сети.