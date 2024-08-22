Ему может требоваться медицинская помощь.

Вчера, 21 августа, в группе «ДоброСпас-Омск» опубликовали сообщение о пропаже омича.

В объявлении говорится о том, что вечером 20 августа Георгий Прибытков вышел из дома. Проживает 76-летний мужчина по улице 2-я Любинская, д. 28. Однако до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Поисковики информируют, что у пропавшего омича рост 170 см, карие глаза. Из особых примет у мужчины на голове с левой стороны родинка. Также в объявлении сообщается о том, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. На нем была бордовая рубашка, серые брюки, черные сандали.

Если кто-то видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, то сообщите по телефонам, указанным в объявлении.