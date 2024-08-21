Уже через час в Омске начнется матч.

Сегодня, 21 августа, в Омске пройдет матч Кубка Блинова. На «G-Drive Арене» встретятся две команды – омский «Авангард» и «Барыс» из Астаны. Матч начнется уже скоро, в 19:30.

Отметим, что сегодня прошла еще одна встреча. «Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче Кубка Блинова со счетом 2:0.

Напомним, накануне, 20 августа, омский клуб встречался с «Трактором» на «G-Drive Арене». «Авангард» проиграл с разгромным счетом 2:5.