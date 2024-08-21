Пострадал один из водителей и 15-летний юноша.

Сегодня днем около 13:30 стало известно о ДТП в Омском районе.

В Госавтоинспекции предварительно установили детали аварии. Водитель КамАЗа по автодороге Челябинск – Новосибирск в районе 828-го километра выехал на полосу встречного движения. После этого он столкнулся с движущимся большегрузом «Скания» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «КамАЗа» и его 15-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.