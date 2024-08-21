Каждая авторская работа посвящена одному из фактов истории российской символики, связанному с ней событию или трактовке в восприятии детей.

К Дню государственного флага России (отмечается 22 августа) «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с федеральным изданием «Аргументы и Факты» создала цифровой образовательный проект о главном символе страны. Участниками спецпроекта, реализованного в формате виртуальной арт-галереи, стали дети сотрудников компании. Каждая авторская работа посвящена одному из фактов истории флага и сопровождается концептуальным описанием.

– Мы уделяем первостепенное внимание социальным проектам, особенно тем, в центре которых – ребенок. Каждое наше мероприятие – шаг на пути воспитания в подрастающем поколении базовых ценностей современного мира: любви к своей стране и малой родине, заботы о природе, доброты сердца и поддержки человека, когда он нуждается в помощи. Проект, посвященный Дню государственного флага, стал своеобразным диалогом поколений и еще одним доказательством того, что правильные ценности детей помогают формировать хорошие примеры взрослых, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефти-СМ» Анатолий Скоромец.

Добавим, что компания системно реализует социально значимые проекты, помогая решать актуальные экологические и образовательные задачи и создавая комфортную среду для жизни в различных регионах страны. Так в Омской области проводятся арт-терапевтические мероприятия, которые содействуют эффективной реабилитации юных пациентов областной детской клинической больницы. Также сотрудники всех производственных площадок регулярно принимают участие в корпоративных днях донора и сдают кровь в помощь экстренным медицинским учреждениям.