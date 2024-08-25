Подшефный Омской области город в ЛНР в свое время прославился на все страну трудовыми подвигами. Они совершаются и сегодня, но уже при прямом участии сибиряков.

Город Стаханов Луганской Народной Республики встречает свой 210-й день рождения. Стахановчане традиционно отмечают День города одновременно с Днем шахтера (празднуется каждое последнее воскресенье августа), и это неслучайно. Город прошел путь от маленького рудничного поселка до развитого промышленного центра, а в советское время на всю страну прославился трудовыми достижениями шахтеров. Собственно, и назван город в честь новатора угольной промышленности Алексея Стаханова. И хотя при Украине в городе были закрыты все четыре шахты, имя Стаханова чтят и сейчас. Тем более что в нынешней жизни мест для трудовых свершений и подвигов меньше не стало. Город часто подвергается разрушительным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, тем не менее живет и развивается.

Восстанавливать город и налаживать мирную жизнь стахановчанам помогают омичи. С 2022 города Омская область взяла шефство над городом. В Стаханове работают бригады омских строителей и специалисты коммунальных предприятий, восстанавливающие инженерную инфраструктуру. Десятки фур регулярно доставляют в Стаханов гуманитарные грузы, в сборе которых участвуют не только предприятия и организации, но и простые омичи. К работе по координации сбора и доставки гумпомощи подключились депутаты Законодательного собрания Омской области.

– Стаханов, несмотря на то что находится за тысячи километров, стал для нас родным городом. И когда бываешь на земле стахановской, всегда поражаешься тому, какие люди у вас открытые, радушные, с активной гражданской позицией. И, конечно, больше всего удивляет ваша любовь к традициям, заложенным вашими предками. В Великую Отечественную войну вы одними из первых встали в ряды на защиту нашей страны. Мы знаем о погибших шахтерах. Мы знаем о подпольной молодежной организации «Елочка». О замученных горожанах. И вот через время в 2014 году вы вновь в стали в ряды тех, кто не пустил украинский нацизм на Донбасс, – такими словами поздравил стахановчан с Днем города от имени всех омских депутатов и от себя лично председатель регионального Заксобрания Александр Артемов.

Стоит отметить, что, сопровождая гуманитарные грузы, Артемов действительно неоднократно бывал в подшефном Омской области городе.

– Мы не должны бросать в беде своих собратьев, когда они живут в сложнейших и тяжелейших условиях уже несколько лет. Вообще важно, чтобы веру в людей они не потеряли – это определяющая позиция. Чувство локтя, сопричастности – оно сейчас самое важное, – объяснял Артемов свою позицию.

С председателем омского Заксобрания не на словах, а на деле солидаризировался его однопартиец, лидер фракции «Единая Россия» Вадим Бережной. Впрочем, в ЛНР он был вынужден заниматься не столько политической, сколько профессиональной деятельностью. Бережной – главный врач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области, и именно в этом качестве он возглавлял большую экспедицию омских медиков, добровольно отправившихся в Луганск.

– Узнал о проблемах и потребностях, которые там наиболее актуальны в части оказания медицинской помощи. Я подумал, что наши возможности могут быть полезны пострадавшим. Омские медики могут не только помочь им в операциях там, на территории госпиталей в Донбассе, но и сильно облегчить задачи местной медицинской работе, – рассказывал в июле 2022 года о своей первой донбасской командировке Вадим Бережной.

Надо сказать, что хотя первыми из омских депутатов дорогу в новые регионы России проторили единороссы, представители других политических партий недолго оставались в стороне. Так, начиная с 2022 года каждые депутатские каникулы «за ленточку» ездит руководитель фракции омского областного отделения «Коммунистов России» Владимир Казанин. Лето текущего года не стало исключением. Поскольку Казанин еще и ведущий программ «12 канала», подробности своей очередной поездки он изложил в телерепортажах, снятых на новых территориях РФ. Один из сюжетов был посвящен передаче депутатом Владимиром Казаниным, волонтером Русланом Ешаном и руководителем Союза ветеранов и ветеранских организаций города Омска Евгением Долганевым партии адресных грузов бойцам СВО.

– Дорога для омской «Газели», которая буквально была набита посылками с гуманитарной помощью, предстояла дальняя – от Мариуполя почти до самого Мелитополя. Бойцам нужны пилы, лопаты, кабели для связи и электроэнергии, чтобы можно было заряжать рации прямо на передовой. Также среди бойцов высоко ценятся маскировочные сети, связанные омскими волонтерами. Их делают в разной цветовой гамме – на все времена года, – прокомментировал автор репортажа отснятые им кадры.

Над полноценным документальным фильмом о роли омичей в восстановлении Стаханова работает сейчас депутат омского Заксобрания, член фракции КПРФ Константин Ткачев. Он тоже опытный медийщик (заместитель главного редактора телекомпании «Обком-ТВ»), а материал для фильма набрал во время своей второй поездки на Донбасс, состоявшаяся в июле-августе этого года.

– Город Стаханов мне очень понравился. Симпатичный. Видно, что жизнь туда возвращается. Открываются магазины, рестораны, кафешки, даже салоны красоты. Пообщался с жителями Стаханова. Абсолютно все замечают работу омских строителей, благодарят. Некоторые даже кормят наших ребят яблоками, ягодами, всяким огородным. Все очень довольны, все видят фронт работ. Мечтают, чтобы скорее начали действовать все социальные объекты, где работают наши строители. Одна бабушка даже расплакалась, говоря, что они «вернулись домой», имея в виду Россию, – поделился впечатлениями от увиденного Ткачев. – Очень много людей из тех, с кем я общался, записывал интервью, имеют омские корни. У кого-то в Омске живут родственники, внуки, у кого-то – муж из Усть-Ишимского района, поэтому Омск и Стаханов – действительно города-побратимы.

Депутат добавил, что кроме Стаханова побывал также в Донецке, Мариуполе и в окрестностях горда Волновахи, где «передал маскировочные сети и подарки от предпринимателей с Ленинского рынка нашим бойцам».

Подробности своего рабочего визита в города Луганск и Стаханов на днях сообщил член фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» омского Заксобрания Владимир Гуселетов. В частности, депутат побывал на складе, куда из Омской области регулярно приходят фуры с гуманитарной помощью. После разгрузки одной из машин парламентарий передал в стахановскую городскую и детскую библиотеки книги, на стадион «Победа» – мячи от футбольной команды. Часть грузов –12 комплектов маскхалатов «Леший», масксети и квадрокоптер – предназначалась военным.

В Луганске Владимир Гуселетов также встретился с омичом Олегом М., который сейчас служит в зоне СВО в роте беспилотных летательных аппаратов. На данный момент рота БпЛА выполняет стратегически важные боевые задачи на самых ответственных направлениях. По просьбе бойцов для обеспечения более качественных условий службы депутат недавно отправил им модернизированный УАЗ.

– Благодаря слаженной работе конструкторов-проектировщиков, автослесарей и бойцов нам удалось создать добротный проект съемно-разборной и мобильной защитной конструкции. Теперь у нас есть технический план, следуя которому, будем оснащать следующие автомобили. Планируется, что оборудованные таким образом машины будут использовать для подвоза боеприпасов, ведения разведки, эвакуации раненых, – рассказал о машине Владимир Гуселетов. – Я всегда рад встречам с нашими ребятами, рад, что могу быть полезным и делать свой вклад в общее дело.

Как стало известно «Омск-информу», в ближайшее время в Стаханове побывает еще один омский депутат – заместитель председателя областного Заксобрания Павел Коренной. Он будет сопровождать гуманитарный груз, который отправят в ЛНР по распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко. Доставка очередной партии гумпомощи – учебников, тетрадей, канцтоваров, школьных рюкзаков и прочих принадлежностей для учебы – будет приурочена к Дню знаний.