Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что просуществовать дольше помогут умеренность во всем, своевременное лечение и гены.

Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал о компонентах, из которых складывается феномен долгожительства. В качестве примера он привел испанку Марию Бранью Мореру, прожившую 117 лет.

– Это прежде всего снижение употребления сахара, поваренной соли, увеличение движения, нормальный образ дня и ночи, то есть режим дня и отдыха, – поделился медик с 360.ru. – Это правильное питание, это все то, что мы знаем с вами, и это дает нам всего от силы 1–5 % к тому, чтобы организм не заболел.

Однако основное условие отнюдь не здоровый образ жизни, а генетика.

– Должны быть долгожители в роду, это основное и самое главное, это составляет порядка 80–85 % успеха. Если в роду были долгожители, вероятность того, что вы проживете долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает всего только 20 % от этой истории, – добавил Кондрахин.

При этом вредные факторы в любом случае приводят к быстрому износу организма. И тогда никакие гены не спасут.