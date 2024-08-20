В соцсетях появилось видео ночных паломничеств горожанки к клумбам.

В группе «Инцидент Омск» подписчики рассказали о систематической пропаже цветов. В подтверждение этому они опубликовали видео, на котором незнакомка под покровом темноты «заимствовала» растения с клумбы одного из общежитий студгородка Института ветеринарной медицины и биотехнологии, это за остановкой «Улица Рабиновича» в Центральном округе Омска.

По словам автора поста, омичка прибирала к рукам цветы два раза. Первый случай бдительные очевидцы зафиксировали 14 августа в 22:53, а второй – 17 августа в 05:10. Свидетели произошедшего грозятся обратиться в полицию, если любительница чужих клумб не прекратит орудовать по ночам.

– Убедительная просьба к женщине, изображенной на фото и видео: пожалуйста, перестаньте варварски выкапывать и ВОРОВАТЬ высаженные растения. Вы уничтожаете чужой труд!!! Во избежание обращения в полицию попросите извинения и верните цветы! Сделайте это в течение этой недели или заявление будет написано, – разместил пост автор жалобы в соцсетях.

«Омск-информ» надеется, что незнакомка одумается и вернет растения.