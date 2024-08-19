Мужчина пытается отсудить деньги за сломанный снегоход.

Житель Новосибирска Сергей устроил в Омске акцию рэп-протеста, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. Мужчина приехал к зданию регионального Роспотребнадзора, установил громкоговоритель на машину и включил трек, который записал через нейросеть.

Подобным образом новосибирец захотел привлечь внимание к своей проблеме. Выяснилось, что в 2021 году мужчина купил снегоход Stels за 600 тыс рублей. Снегоход не проехал и 900 км, как у него сломался двигатель.

В результате снегоход ремонтировал Жуковский веломотозавод через другую организацию, но в срок не уложился. Также компания не захотела доставлять снегоход мужчине в село. Завод до сих пор не вернул технику. Теперь Сергей хочет через суд вернуть деньги за покупку.

Отметим, что суд встал на сторону мужчины и обязал вернуть деньги, а также заплатить штраф и компенсировать моральный вред. Но затем решение отменили. Тогда Сергей обратился в Верховный суд, а также приехал к зданию омского Роспотребнадзора.