Он позволяет определить, болеет или здорово животное.

Омский вуз вместе с новосибирскими учеными разработал умный ошейник для кошек. Подобный проект был создан в Японии.

По словам разработчиков, устройство анализирует состояние питомца и отправляет информацию искусственному интеллекту. Сейчас разработка справляется с распознаванием, здорово животное или нет. По словам авторов изобретения, в будущем после модернизации устройство сможет определять заболевания и сообщать об этом хозяину в приложении.

– На ошейнике есть капиляция датчиков. Акселерометр (он фиксирует движение), микрофон, процессор (который собирает все эти данные, работоспособность), – цитируют «Вести Омск» автора проекта Сергея Лиджаева.

Алгоритм уже сейчас определяет, здоров питомец или нет. В дальнейшем ошейник должен научиться определять заболевание. Разработчики занимаются улучшением прототипа, в дальнейшем нужно получить патент и создать первую партию. Новый продукт появится на рынке в следующем году.