·Общество

Омские ученые придумали, как «выжать» косметику из червей

Главным плюсом нового состава является дешевизна сырья.

Исследователи ОмГТУ представили инновационную разработку для бьюти-индустрии – косметический ингредиент на основе целомической жидкости червей вида Eisenia foetida. Новинка позиционируется как высокоэффективная и экологичная альтернатива популярному муцину улитки, а также импортным растительным экстрактам.

Как рассказала доцент кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Светлана Чачина, главный плюс такой косметики – доступное и дешевое сырье.

– Уникальность проекта заключается в использовании дождевых червей как устойчивого источника сырья: они выращиваются на отходах производства, требуют минимальных затрат на воду и энергию и обладают полифункциональными свойствами, – объяснила Чачина.

Уникальность состава заключается в высокой концентрации биологически активных веществ: компонент содержит более 40 протеинов, комплекс аминокислот и целый набор витаминов (A, B, C, E). Благодаря такому «коктейлю» средство не только глубоко увлажняет кожу и сужает поры, но и запускает процессы регенерации, замедляет старение и осветляет пигментные пятна. Важным преимуществом разработки является ее гипоаллергенность.

Проект омских политехников уже получил признание на профессиональном уровне, а значит, в скором времени может появиться на полках магазинов.

Напомним, что это не единственное предложенное учеными применение дождевых червей.

