Дороги в Арктике будут строить по омским технологиям

Шлаки цветной металлургии пойдут на отсыпку дороги Норильск – Дудинка.

omskinform.ru

Применение вскрышных пород и шлаков цветной металлургии в дорожном строительстве для условий Крайнего Севера предложили ученые СибАДИ. Ими разработана технология по заказу компании «Норникель», материалы решили использовать для капитального ремонта дороги Норильск – Дудинка.

Суть технологии – шлаки и вскрышные породы (побочные продукты добычи никеля и меди) используются как щебень, щебеночно‑песчаные смеси, заполнители в бетонах и техногенный грунт.

Главное – будет решена проблема дефицита и высокой стоимости транспортировки строительных материалов в северных регионах.

Добавим, что к концу года планируется подготовить технико‑экономическое обоснование для проектных организаций.