Омские ученые хотят очистить Черное море с помощью червей

Ученые из Омского политеха выводят бактерии для очистки Черного моря после экологической катастрофы. Аспирантка Елизавета Денисова и ее научный руководитель привезли из Анапы воду и мазут, чтобы смоделировать загрязнение и проверить эффективность препаратов.

Задумка в том, что микроорганизмы будут разлагать нефтепродукты, фактически «съедая» их. В эксперименте также используются дождевые черви.

– В данном эксперименте наши дождевые черви помогают нам при очистке береговой линии и также почвы. Через них как раз проходят нефтепродукты, – говорит ассистент кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Елизавета Денисова, слова которой приводит «12 канал». – Они сложные нефтепродукты перерабатывают до простых алканов.

Сейчас в планах омских ученых – выход за рамки лаборатории и проведение полевых испытаний.

Экологическая катастрофа в Черном море произошла в декабре 2024 года. В результате разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров в море в районе Анапы вылились тысячи тонн мазута.