Омск-Информ
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·Спорт

С прошлого сезона состав подешевел на 1,7 млн.
Немецкое агентство Transfermarkt подсчитало трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» в сезоне-2024/2025. Она составила 2,05 млн евро. В прошлом сезоне состав футболистов «Иртыша» стоил 3,7 млн евро.
Отметим, что в «Иртыше» 26 игроков. Самым дорогим оказался защитник Булат Садыков. Его трансферную стоимость оценили в 225 тыс. евро.
Для сравнения, самыми дорогими игроками в мире являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн – по 180 млн евро.
·Спорт

С прошлого сезона состав подешевел на 1,7 млн.
Немецкое агентство Transfermarkt подсчитало трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» в сезоне-2024/2025. Она составила 2,05 млн евро. В прошлом сезоне состав футболистов «Иртыша» стоил 3,7 млн евро.
Отметим, что в «Иртыше» 26 игроков. Самым дорогим оказался защитник Булат Садыков. Его трансферную стоимость оценили в 225 тыс. евро.
Для сравнения, самыми дорогими игроками в мире являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн – по 180 млн евро.