Ее деньги упали на счет дроппера. Злоумышленника поймали правоохранители.

В Русско-Полянском районе пенсионерка, являющаяся инвалидом 1 группы, стала жертвой мошенничества. Прокуратура Омской области установила, что 82-летняя женщина перевела злоумышленникам свыше 550 тысяч рублей.

В ходе проверки оказалось, что на мобильный телефон пенсионерки много раз звонили неизвестные. В силу возраста и здоровья потерпевшая не вспомнила, под какими предлогами у нее выманивали деньги. Однако это не помешало правоохранителям установить личность злоумышленника, имевшего слабость перед чужим имуществом.

Полицейские выяснили, что пенсионерка перевела все свои сбережения на счет жителя Тульской области, из города Кимовка. По информации ведомства, этот человек выступал в роли дроппера. Речь идет о человеке, который передал преступникам свои банковские данные для дальнейшего вывода денег.

- Прокуратура направила в Кимовский районный суд Тульской области исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения – свыше 550 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.