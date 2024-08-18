Жители поселка Пролетарский отправились в лес по грибы и не сумели найти дорогу домой.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 64-летнего мужчины и 9-летнего мальчика, пропавших в Любинском районе. Жители поселка Пролетарский Сергей Чечерин и Николай Афанасов ушли в лес за грибами и исчезли.

Приметы мужчины: рост 174 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в коричневую камуфлированную куртку, красную футболку, черные штаны, серые кроссовки и серую кепку.

Приметы мальчика: рост 147 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черный с желтым спортивный костюм, цветную футболку, зеленые резиновые сапоги, светло-синюю шапку.

Сейчас на месте разворачивается штаб поисковиков. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-923-037-13-39 (Алена).