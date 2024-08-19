Физиотерапевт Крис Беттчер дает понять, что на состояние организма влияют прочно вошедшие в жизнь многих людей ритуалы.

Физиотерапевт из Южной Каролины Крис Беттчер назвал 10 повседневных привычек, негативно отражающихся на здоровье. По его словам, безобидные ритуалы могут привести к усталости, увеличению веса, нарушению сна.

1. Утренний кофе. Кофеин – это мочегонное средство, которое заставляет организм терять воду, а утром вы и так обезвожены после сна. Эксперт советует выпивать около четырех стаканов воды перед тем, как выпить чашку кофе.

2. Электронные письма в сразу после пробуждения. Некоторые люди любят с утра просматривать электронную почту. Так вот: это тоже вредно. Такой ритуал может спровоцировать выброс кортизола в организме, что скажется на настроении в течение дня.

3. Дыхание ртом. Может вызвать сухость во рту, что повышает риск роста бактерий. Это способствует развитию кариеса и проникновению в организм различных инфекций.

4. Ночные бдения с телефоном перед сном. Нарушают сон и заставляют мозг работать в режиме 24/7.

5. Хлопья на завтрак. Содержат много простых углеводов, могут спровоцировать скачки сахара в крови.

6. Дефицит белка в рационе. Белок позволяет дольше чувствовать сытость, что стимулирует потерю веса. Поэтому его недостаток может привести к набору массы тела.

7. Сидячий образ жизни. Стимулирует набор лишнего веса и развитие хронических заболеваний. Физиотерапевт настоятельно рекомендует двигаться каждый час: вставать, потягиваться или ходить.

8. Употребление газированных напитков и соков. Объяснять не нужно – сахар в напитках вызывает скачок глюкозы.

9. Употребление алкогольных напитков за ужином. Градусные напитки вообще вредны. Но вечерний прием спиртного – настоящая бомба для организма. Лишний вес, тревожность, нарушения сна, хронические заболевания – спутники такой привычки.

10. Просмотр телевизора перед сном. Та же самая история, что и со смартфоном. В данном случае агрессором выступает синий экран, который подавляет выработку в мозге мелатонина и как следствие – блокирует хороший сон.

Эксперт советует пересмотреть свои привычки, чтобы минимизировать их негативное влияние на здоровье.