Комедия «Звезды в Сибири» выйдет в широкий прокат перед новогодними праздниками.

Телеканал ТНТ и продакшен Сергея Светлакова запустили в производство будущий новогодний хит – полнометражную комедию «Звезды в Сибири». Все селебрити, которые принимают участие в съемках, играют самих себя, а история, легшая в основу сценария, вполне могла произойти на бескрайних просторах Сибири.

Начало не предвещало для звезд российского шоу-бизнеса никаких проблем. Как обычно, под Новый год их пригласили на корпоратив, на сей раз крупная компания из Сибири. Звезды садятся в самолет, приземляются в аэропорту, садятся в автобус, однако вместо банкетного зала оказываются в маленькой деревни среди снегов. Их встречает глава местного сельсовета, и для звезд начинаются крутые испытания.

В проекте участвуют Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Дмитрий Брекоткин и Тимур Батрутдинов. Комедия выйдет в широкий прокат перед новогодними праздниками.