Место, где в начале XVII века была основана крепость, разочаровало капитана яхты Щербакова.

Просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново», посвященная 450-летию начала присоединения Сибири к России, достигла крайней точки своего маршрута – экипаж яхты «Сибирь» побывал в легендарной Мангазее, первом и самом крупном заполярном городе в Сибири.

Как сообщил капитан яхты Сергей Щербаков, на месте крепости, основанной в начале XVII века, была проведена съемка. Также в планах яхтсменов запустить дрон для видеосъемки с высоты. Сама локация, похоже, разочаровала опытного капитана.

– Все время думаю, почему выбрано именно это место для крепости и торгового города, и пока не нахожу веских оснований, – написал Щербаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». – Может, природа сильно изменилась, и они исчезли (основания), может, наши предки из каких-то своих соображений исходили, которые мне неизвестны, но место ничем не примечательное, таких много на Тазу.

Мангазея, куда держали путь омские речники, была основана на реке Таз в 1601 году и буквально за 20 лет стала форпостом Русского государства в Сибири. В период правления царя Михаила Федоровича плавание «морским путем» через ямальский волок в Мангазею было запрещено под страхом смертной казни, и большая часть русских купцов перестали торговать в Мангазее. Это привело к упадку города и его исчезновению в начале 1670-х годов. Однако слава «златокипящей» Мангазеи жива до сих пор, на месте исчезнувшего города ведутся раскопки, туда регулярно отправляются экспедиции.

Напомним, что экспедиция «Открываем Сибирь заново» стартовала из Омска 7 июля. В ее рамках экипаж яхты «Сибирь» пройдет по Иртышу, Оби и Обской губе. Во время экспедиции команда яхты «Сибирь» встречается с местными жителями, проводит историко-просветительские встречи. Они направлены на то, чтобы заинтересовать молодежь историей родного края.

Экспедиция должна завершиться в ноябре в Омске.