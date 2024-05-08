Сергей Щербаков отметил, что к акции готовы 12 судов. А те, которые успеют отремонтировать сегодня, тоже смогут попасть в число участников.

Сергей Щербаков отметил, что к акции готовы 12 судов. А те, которые успеют отремонтировать сегодня, тоже смогут попасть в число участников.

В этом году в День Победы пешее шествие «Бессмертного полка» отменено. Однако в Омске он все же состоится, но не на земле, а на водной глади Иртыша.

Как рассказал РИА «Омск-информ» президент региональной Федерации парусного спорта Сергей Щербаков, на воде «Бессмертный полк» проводят с 2017 года. До этого не один десяток лет организовывался парад яхт ко Дню Победы. Ну а когда возникло движение «Бессмертный полк», то у омских яхтсменов возникла мысль принять в нем участие.

– Если уж мы идем колонной яхт в День Победы, то почему бы не нести с собой портреты своих родственников? Вот так как-то стихийно, самочинно и возникла мысль об участии, – рассказал Щербаков.

Не стал исключением даже пандемийный 2020-й:

– Вода-то не была закрыта, и мы тогда ходили до бульвара Победы. Там останавливались, наш десант высаживался на берег и возлагал цветы к стеле. А после этого парад возвращался назад.

Капитан яхты «Сибирь» также подчеркнул, что это не соревнование:

– Соревнования ко Дню Победы у нас отдельно проходят: 9-го числа дети «гоняются», а 10-го – взрослые. А это отдельное мероприятие – парад яхт, посвященный Дню Победы, с несением портретов фронтовиков. Поскольку в этом году пеший «Бессмертный полк» отменен, то остается только наша акция. На воде это разрешено.

Сергей Щербаков пояснил, что герои Великой Отечественной войны, портреты которых можно будет увидеть на яхтах во время парада, – не только из числа родственников яхтсменов:

– К нам в этом году прибудет 30 волонтеров из числа юнармейцев и из других организаций. В общем, целая команда с портретами. Прямо завтра с утра они приедут в наш яхт-клуб, и мы их будем рассаживать по яхтам. Но если у родственников членов экипажа есть фото фронтовиков, то дополнительно на борт поднимут и их.

Водный «Бессмертный полк» в этом году стартует сразу после торжественного смотра войск Омского гарнизона, примерно в 11:00.

– Мы в это время должны быть у метромоста: выстраиваемся колонной и с портретами движемся вниз по течению, в сторону Советского парка. Будет вестись и прямая трансляция – до моста имени 60-летия ВЛКСМ. Там, у «G-Drive Арены», собираются раритетные автомобили, мотоциклы и так далее. Трансляция переключится туда, а мы пойдем дальше, до Советского парка, и потом возвратимся назад на «Зеленый остров», – описывает маршрут Щербаков.

В этом году в патриотической акции будут участвовать примерно 12–14 яхт. Среди них и «Сибирь», капитаном которой является Сергей Щербаков. В целом для выхода на парад определены 12 яхт, в их числе – «Катя», «Пионер», «Борей», «Дельфин» и другие. Те, кто сегодня успеет отремонтироваться и спуститься на воду, дополнят число участников.