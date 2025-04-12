Акция памяти вновь пройдет на улицах Омска.

В 2025 году акция «Бессмертный полк» пройдет в Омске в очном формате, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Впервые за три последних года омичи наконец-то смогут почтить память предков традиционным шествием по улицам города.

– Приняли решение, что «Бессмертный полк» в Омске должен пройти в очном формате, – заявил губернатор.

«Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Формат мероприятия – шествие по улицам населенных пунктов в День Победы с портретами участников Великой Отечественной войны.

Из-за ковидных ограничений в 2020–2021 годах «Бессмертный полк» проводился онлайн, а в 2023 и 2024 годах шествие не проводили по соображениям безопасности.