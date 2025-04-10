Об этом заявили в пресс-службе губернатора Виталия Хоценко.

На сегодняшней пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала о формате мероприятия в нынешнем году. По ее словам, 9 мая шествие пройдет в двух форматах, онлайн и традиционном.

– Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» вновь украсит улицы и площади наших городов, – цитирует Цунаеву «РИА Новости».

В омском правительстве анонсировали возврат «Бессмертного полка» в уличном режиме. Но только если это позволит обстановка.

– Как ранее говорил наш губернатор Виталий Павлович Хоценко, шествие «Бессмертного полка» будет организовано, если будет позволять оперативная обстановка, – рассказала «Омск-информу» пресс-секретарь главы Омской области Мина Ахвердиева.

Заявление о проведении «Бессмертного полка» в традиционном формате уже звучало от Виталия Хоценко в декабре прошлого года. Последний раз шествие по улицам Омска с портретами героев Великой Отечественной войны проводилось в 2022 году.