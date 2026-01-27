Омские яхтсмены готовят экспедицию по следам Рериха

Маршрут Центрально-Азиатской экспедиции знаменитого исследователя будет повторен спустя век.

Фото: Андрей Ткачев / «Ямал-Медиа»

Капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков рассказал о готовящейся экспедиции, которая пройдет по маршруту, проложенному сто лет назад исследователями знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции. От Омска до озера Зайсан в Казахстане добрался в 1926 году Николай Рерих (1874–1947) – русский художник, сценограф, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель.

Яхта посетит Павлодар, Семей и Усть-Каменогорск, ее будет сопровождать казахстанское судно-спутник. В рамках экспедиции будет исследовано русло Иртыша, береговая инфраструктура, туристический потенциал.

Добавим, что Николай Рерих посетил Омск в 1926 году в составе Центрально-Азиатской экспедиции, об этом есть записи в его книжках. У Генерал-губернаторского дворца – ныне музей им. Врубеля – стоит памятный знак в честь этого события, одна из аллей сквера носит имя Рериха.