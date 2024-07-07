В рамках экспедиции «Открываем Сибирь заново» экипаж яхты посетит 4 региона и проведет для их жителей серию историко-просветительских мероприятий.

В рамках экспедиции «Открываем Сибирь заново» экипаж яхты посетит 4 региона и проведет для их жителей серию историко-просветительских мероприятий.

Сегодня из Омска стартовала просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново», посвященная 450-летию начала присоединения Сибири к России. В рамках экспедиции экипаж яхты «Сибирь» пройдет по Иртышу, Оби и Обской губе до легендарной Мангазеи – первого и самого крупного заполярного города в Сибири.

Проект охватит Омскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Во время экспедиции команда яхты «Сибирь» будет встречаться с их жителями и проводить историко-просветительские встречи. Они направлены на то, чтобы заинтересовать молодежь историей родного края.

– Проведение историко-просветительских встреч, погружение молодежи и студентов в исторический процесс – основная задача проекта «Открываем Сибирь заново». Это позволит восполнить пробелы в знаниях о героическом прошлом своего края, побудить молодежь к изучению истории родной земли, – отметил вице-губернатор, председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт.

Легендарная Мангазея, куда держат путь омские речники, была основана на реке Таз в 1601 году и буквально за 20 лет стала форпостом Русского государства в Сибири. В период правления царя Михаила Федоровича плавание «морским путем» через ямальский волок в Мангазею было запрещено под страхом смертной казни, и большая часть русских купцов перестали торговать в Мангазее. Это привело к упадку города и его исчезновению в начале 1670-х годов. Однако слава «златокипящей» Мангазеи жива до сих пор, на месте исчезнувшего города ведутся раскопки, туда регулярно отправляются экспедиции.

Экспедиция «Открываем Сибирь заново» завершится в ноябре 2024 года в Омске.