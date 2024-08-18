Омск-Информ
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·Общество

Медицинское учреждение на улице Рождественского готовят для переезда в здание госпиталя ветеранов войн.

В березовой роще на окраине Центрального округа Омска, рядом с садоводческими товариществами, местные дачники обнаружили груды строительного мусора. Среди обломков конструкций садоводы нашли план эвакуации больных и сотрудников родильного дома № 5, сообщает «СуперОмск». По всей видимости, мусор был привезен оттуда.

Роддом № 5 на улице Рождественского в Ленинском округе был закрыт в 2022 году. Здание медицинского учреждения планируют капитально отремонтировать и разместить в нем госпиталь для ветеранов войн. В конце мая сообщалось, что власти определили подрядчика, который проведет работы за 400 млн рублей. Работы должны завершить к декабрю 2025 года.

Фото из архива

·Общество

Медицинское учреждение на улице Рождественского готовят для переезда в здание госпиталя ветеранов войн.

В березовой роще на окраине Центрального округа Омска, рядом с садоводческими товариществами, местные дачники обнаружили груды строительного мусора. Среди обломков конструкций садоводы нашли план эвакуации больных и сотрудников родильного дома № 5, сообщает «СуперОмск». По всей видимости, мусор был привезен оттуда.

Роддом № 5 на улице Рождественского в Ленинском округе был закрыт в 2022 году. Здание медицинского учреждения планируют капитально отремонтировать и разместить в нем госпиталь для ветеранов войн. В конце мая сообщалось, что власти определили подрядчика, который проведет работы за 400 млн рублей. Работы должны завершить к декабрю 2025 года.

Фото из архива