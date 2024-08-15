Глава компании «СтройТраст» Геворг Акопян рассказал, справится ли с тремя крупными объектами сразу.

Накануне стало известно, что ремонтом моста у Телецентра за 2,7 млрд рублей будет заниматься компания «СтройТраст». Это предприятие выполняло строительство «дороги за миллиард» на Левобережье, транспортную развязку и капитальный ремонт Ленинградского моста. Сейчас у компании подряды на реконструкцию бульвара Архитекторов и строительство платного моста через Омь.

Бульвар Архитекторов необходимо сдать до конца текущего года. Кроме того, предстоят работы по проектированию и возведению платного моста через Омь. В связи с этим возникают сомнения, успеет ли подрядчик отремонтировать мост у Телецентра вовремя. Глава компании Геворг Акопян заявил редакции, что сооружение приведут в порядок без простоев.

– Все контрактные обязательства будут выполнены в срок, – заверил Акопян в беседе с «Омск-информом».

По договору ремонт моста у Телецентра необходимо выполнить до ноября 2026 года.