Работы будут вестись два строительных сезона и обойдутся бюджету в 2,7 млрд рублей. Мост кардинально преобразится.

Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра) в Омске выполнит компания «СтройТраст», сообщил мэр Сергей Шелест. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся бюджету в 2,7 млрд рублей. Контракт с подрядчиком будет подписан до конца августа.

Как пояснил глава города, ремонтировать мост будут на протяжении двух строительных сезонов. Помимо непосредственно работ на переправе, будет переустроена тепловая сеть, питающая практически весь Левый берег.

– К ноябрю 2026 года мост у Телецентра должен кардинально преобразиться. Согласно проекту, здесь заменят опорные части, дорожное полотно и все четыре деформационных шва. Пролетные строения и металлические конструкции — отремонтируют, а опоры — восстановят и окрасят. Существующие тротуары, бордюры и перильные ограждения будут заменены на новые, опоры освещения и контрактной сети — вынесены за пределы сооружения на консоли. Также предусмотрены монтаж архитектурной подсветки, укрепление насыпей и устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, озеленение прилегающей территории со стороны Левого берега, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Также строители сделают удобные подходы к мосту как со стороны проспекта Мира, так и в районе и «G-Drive Арены». Речь идет, в том числе, о создании безбарьерной среды для инвалидов.

Подрядная организация, которой предстоит ремонтировать мост, известна омичам по строительству «дороги за миллиард» на Левобережье, транспортной развязки у Ленинградского моста, капитальным ремонтом самого моста, а также реконструкцией бульвара Архитекторов. Последний объект сейчас находится в работе. Его должны сдать до конца текущего года.