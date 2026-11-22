Фото: Владимир Казионов

В Омске определились, кто будет охранять городские мосты и путепроводы. Контракт достался курганской компании – подразделению транспортной безопасности «Орион», которая уже сейчас охраняет один из городских мостов. В ходе торгов цена снизилась с 26,7 млн до 24,1 млн рублей.

Под охрану возьмут семь объектов: мосты имени 60 лет ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский, а также путепроводы на улицах Заозерная, 4-я Кировская, Торговая и через железнодорожные пути на развязке улиц 15-я Рабочая – Хабаровская. Контракт действует с 1 декабря по 28 октября 2027-го.

Дежурная смена будет насчитывать не менее шести человек. В задачи охранников войдут видеомониторинг и патрулирование объектов. Сотрудников оснастят резиновыми дубинками, наручниками и электрошокерами.

На смене также будут патрульный автомобиль, газоанализатор паров взрывчатых веществ, рентгенотелевизионная досмотровая установка и средство принудительной остановки транспорта.