За эти работы по благоустройству компания получит 6 миллионов рублей.

Сквер, прилегающий к Омскому ТЮЗу, благоустроят к началу осени. Эта локация называется Городским садом. Такую информацию разместили в начале августа на сайте госзакупок. Планируется выложить площадку плиткой из гранита и мрамора.

– Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, гранита и сланца, кроме работ на объектах культурного наследия, – указано в материалах закупки.

Обновлением пешеходных дорожек займется омское ООО «Строительная фирма «Континент». Она единстственная подала заявку на аукцион. С ними согласились подписать контракт по начальной цене – 6,067 млн рублей.

Согласно условиям закупки, преобразятся несколько пешеходных дорожек, примыкающих к ТЮЗу, и входы со стороны ул. Чкалова. Гранит привезут из Южно-Султаевского месторождения. Поясним, что речь идет о деревне Султаевка, которая находится в Челябинской области. Ранее этот материал уже украшал Театральный сквер. По контракту работы по благоустройству необходимо выполнить до 1 сентября.

Напомним, что ранее «Омск-информ» писал о том, что в ТЮЗе обновится зрительный зал. В частности, заменят металлические конструкции на потолке, а также сцену и напольные покрытия. После завершения работ по благоустройству прилежащей территории разместят обновленные фигуры Дон Кихота и его верного помощника Санчо Пансы. Скульптуры готовы и ждут своего часа.