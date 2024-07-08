Ремонт здания идет полным ходом, а скульптор Капралов уже завершил работу над обновлением фигуры Дон Кихота.

Ремонт здания идет полным ходом, а скульптор Капралов уже завершил работу над обновлением фигуры Дон Кихота.

Осенью текущего года планируется завершить работы по капитальному ремонту здания Омского ТЮЗа. Сейчас на объекте ведутся чистовые работы и оснащение помещений, монтаж и наладка современного театрального оборудования, сообщили в региональном Минкульте.

К настоящему времени подрядчик отремонтировал крышу, закончил остекление, установил новые инженерные системы и коммуникации, систему видеонаблюдения и подсветку фасада, современную вентиляцию. Сейчас завершается установка систем пожаротушения, монтаж трех эвакуационных лестниц, отделка внутренних помещений – главного фойе и парадной лестницы, гримерок и санузлов. Заняла свое место револьверная входная дверь, в конструкции которой предусмотрены отсеки для выставочных витрин.

Непосредственно в зрительном зале выполнен монтаж металлоконструкций на потолке. Следующим этапом будет замена сцены и напольного покрытия.

Перед зданием ТЮЗа подготовлено бетонное основание для укладки гранитной плитки. Когда завершатся работы по благоустройству территории, скульптор Александр Капралов смонтирует обновленную фигуру Дон Кихота и разместит рядом с ним верного помощника – Санчо Панса. Обе скульптуры уже готовы и ждут своего часа.