Омск-Информ
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·Общество

Работы планируется провести до сентября.
В минувшую пятницу омские власти объявили конкурс на благоустройство Городского сада – территории в границах проспекта К. Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина – улицы Броз Тито. На обновление пешеходных дорожек власти выделили 6 млн рублей.
Принимать заявки от предпринимателей будут до 5 августа. Подрядчика планируется выбрать 7 августа. Работы необходимо выполнить за остаток лета – срок завершения контракта указан до 1 сентября. По данным Госзакупок, для мощения нужно использовать гранит Южно-Султаевского месторождения.
Напомним, на первый этап благоустройства Городского сада уже потратили около 20 млн рублей, на второй – 35,24 млн.
·Общество

Работы планируется провести до сентября.
В минувшую пятницу омские власти объявили конкурс на благоустройство Городского сада – территории в границах проспекта К. Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина – улицы Броз Тито. На обновление пешеходных дорожек власти выделили 6 млн рублей.
Принимать заявки от предпринимателей будут до 5 августа. Подрядчика планируется выбрать 7 августа. Работы необходимо выполнить за остаток лета – срок завершения контракта указан до 1 сентября. По данным Госзакупок, для мощения нужно использовать гранит Южно-Султаевского месторождения.
Напомним, на первый этап благоустройства Городского сада уже потратили около 20 млн рублей, на второй – 35,24 млн.