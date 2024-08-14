Столб повис на проводах, прохожих может ударить током.

Сегодня, 14 августа, в одном из омских пабликов появилась информация об опасной ситуации, которая произошла на Сибниисхозе. По словам местных жителей, возле жилого дома по адресу улица Сибиниисхоз, 3 упал столб.

Проблема в том, что этот столб находится под напряжением. Он не завалился до конца на землю, а повис на проводах.

Это только усугубляет ситуацию, потому что столб может рухнуть в любой момент. Также прохожих может ударить током. Добавим, что рядом с домом находится детский сад №4 и гимназия №9.