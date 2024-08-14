Мошенники обманули женщину, и она сама перевела им все средства.

В полицию обратилась 63-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества. По словам пенсионерки, ей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда.

Женщина заявила, что омичке нужно прийти в организацию для обновления персональных данных. Мошенница попросила потерпевшую сообщить код, который пришел на телефон. Эта информация ей якобы потребовалась для выдачи талона.

Омичка поверила злоумышленнице, после чего ей позвонили «сотрудники госуслуг», они заявили, что ее личный кабинет взломали. После чего звонок перевели на лжепредставителя Центробанка, который начал утверждать, что мошенники получили доступ к ее счетам.

Женщина испугалась, начала следовать инструкциям «сотрудника ФСБ» и «работника Центробанка». После чего сняла в банке сбережения и перевела их на неизвестный «безопасный» счет. Сумма ущерба составила 1 857 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.