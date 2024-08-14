73-летний издатель пришел в арбитражный суд биться за правду, а в итоге оказалось, что он не читал даже иска. Вместо фактов – демагогия, путаница в мыслях, цифрах и именах.

В Арбитражном суде Омской области идет рассмотрение иска генерального директора группы компаний «Руском» Темури Латарии к учредителю сайта «БК55» Сергею Сусликову о защите чести и деловой репутации. Дело ведет судья Татьяна Беседина.

Как сообщалось ранее, предприниматель намерен опровергнуть серию материалов о якобы земельном конфликте, развернувшемся в Калачинском районе. Сумма, в которую Темури Латария оценил ущерб своей деловой репутации, составляет 10 млн рублей. Предприниматель и его юристы серьезно подготовились к процессу, чего не скажешь об ответчике – грозный в публикациях на своем сайте, в арбитраже он предстал бледной копией того Сусликова, именем которого еще лет десять назад пугали больших чиновников и крупный бизнес. Сегодня от некогда яркого бренда осталась одна потрепанная временем обертка.

Любое СМИ, получив иск о защите чести и деловой репутации (это будни работы отрасли), досконально разбирает претензии истца и готовит аргументированные возражения по каждому пункту. Что делает Сусликов? Устраивает театр престарелого актера, который мало того что «уже не тот», так и саму роль выучил плохо. Ну или забыл. Вот лишь несколько фраз из его пламенных выступлений на одном из заседаний по иску Латарии:

– Ну, я скажу, что это, почему это не имеет отношения к арбитражному суду, потому что оно больше имеет отношение, ну, как бы сказать, здесь речь идет о рейдерстве. Которое как, с чего началась наша публикация, тем оно и закончилось, на общественном слушании в совете прокуратуры, совершенно недавно, где было, были расставлены все точки над i, над этим вопросом, о котором мы говорили.

– Нам позвонил фермер Руль и сказал, что ему лично позвонил министр и сказал: «Отдай земли инвестору Рулю». Он говорит: «Я этого министра никогда не видел и не слышал». Тут он лично звонит фермеру, мол, «отдай земли». Он подумал, что это шутка, нет. Его пригласили на следующий день в администрацию района и там по видеосвязи первый заместитель Полежаева (уже 12 лет на пенсии – РИА «Омск-информ»), это, губернатора и вот этот министр лично приехал и сказали: «Отдай земли» и еще восьми фермерам, девяти фермерам, чтобы они отдали земли. На следующий день, это было уже 24 апреля, на следующий день его вызвали к губернатору, где губернатор ему сказал отдать земли.

– Мы получили пресс-релиз, этот пресс-релиз, ваша честь, был опубликован, который был опубликован с этого совещания, он был опубликован на сайте прокуратуры областной, его не напечатала ни одна газета. Вы представляете уровень коррупции в Омской области.

– Мы пишем запросы в министерство, нам ответ, что мы не можем вам дать по одной причине, потому что там это персональные данные. И вот мы, это, до сих пор не получили ответ на то, на что имеем право, мы имеем право, и граждане имеют право, которые в этой стране живут, платят налоги, и потом эти налоги попадают к этому, ну как тебе сказать, его, я не знаю, этому рейдеру отъявленному, по которому плачет тюрьма, давно по нему. Я думаю, что это будет все-таки. Будет уголовное дело и тюрьма.

Это реальные куски выступлений реального выступления в суде «журналиста с 50-летним стажем», как он себя называет. Сергей Сусликов плохо владеет фактурой (называет бывших заместителей губернатора действующими заместителями министра сельского хозяйства). Забывает публикации на своем же сайте («Я сейчас не могу сказать, потому что я заметки не вижу. Мы не могли ничего утверждать»). Не знает статей нормативных актов (на суде постоянно обращается к своей представительнице Наташе). Периодически вспоминает про славные времена Манякина. И, вишенка на торте, – не читал иска. Вот диалог с представителем истца на суде:

– А вы читали наш иск, Сергей Сергеевич? – Чего? – Иск наш почитали? – Нет. – Ну почитайте. – Расскажите мне, че вы все, раз вы.

Когда к бизнесмену подают иск на 10 миллионов и дело разбирается в арбитраже, он внутреннее собирается и настраивается на борьбу – потому что шансы «попасть» на круглую сумму большие. Сергей Сергеевич, похоже, до сих пор живет в тех временах, когда можно было публично назвать губернатора «главным коррупционером Омской области», получить иск и устроить на суде балаган либо театр одного актера. Тогда, больше десяти лет назад, истец по фамилии Полежаев смог взыскать с ответчика Сусликова менее 100 тыс. рублей компенсации. Сегодня другие времена, и за каждое слово нужно отвечать серьезно. Но кое-кто, по ощущениям, застрял во времени и продолжает свое надоевшее шоу.

Процесс, о котором мы говорим, привлекает большое внимание общественности – в материалах на сайте «БК55» вылит целый ушат грязи на руководителя крупной компании, серьезного инвестора. Сергей Сусликов должен подкрепить свои громкие заявления и в суде. Однако вместо этого мы видим демагогию, путаницу в мыслях, цифрах и именах. Это, как говорится, испанский стыд для всей медийной отрасли. Такой же, как многие американцы испытывают за своего уходящего президента Байдена. Он принял единственно верное решение завершить политическую карьеру ближайшей осенью. Вот и нашему герою, полагаем, уже пора заканчивать.

Сергей Сусликов всю дорогу «рвал тельняшку» якобы за журналистов, их право рассказывать правду, критиковать власть, задавать ей острые и неприятные вопросы. Сегодня он элементарно не может отстоять даже свое имя. Полагаем, процесс в омском арбитраже будет «игрой в одни ворота», и итог его видится плачевным. Но, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.