Психолог Ольга Романив рассказала, что пение под струями воды несет массу положительных моментов.
Психолог Ольга Романив пояснила, чем полезно пение в душе. В первую очередь, это занятие позитивно влияет на внутреннее состояние человека.
– Пение в целом – это мощный инструмент для улучшения психологического здоровья, который обладает удивительной способностью воздействовать на наше эмоциональное состояние и внутренний мир, – уточнила эксперт aif.ru. – Мелодия и ритм способны перенести нас в состояние медитации, в котором мы забываем о повседневных заботах и проблемах. Пение любимых песен активирует области мозга, связанные с удовольствием и радостью. Этот процесс стимулирует выработку эндорфинов и окситоцина, что улучшает наше настроение и создает чувство счастья и удовлетворения.
Помимо релакса, музицирование под струями воды способно стать дыхательной гимнастикой, укрепить сердечно-сосудистую систему и развивать иммунную систему, а также дарит шанс на ментальное здоровье и самовыражение.