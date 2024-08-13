Овощи направляли из Казахстана.

В Омскую область отправили на грузовиках партию с 36 тоннами сладкого перца из Казахстана. Однако специалисты Россельхознадзора приостановили процесс на этапе фитосанитарной экспертизы. Сотрудники обнаружили в партии овощей признаки заражения карантинным паразитом, повиликой. После этого все перцы отправили на уничтожение.

Поясним, что повилика опасна тем, что заражает растения вирусными болезнями. Например, скошенные травы, зараженные повиликом в сене, способны плесневеть, а если его съест скот, то он может заболеть.

В ведомстве сообщают, что чаще всего подвержены заражению этим растением многие овощи и фрукты. В частности, томаты, свекла, морковь, табак, огурец, баклажан, перец, капуста, виноград, арбуз, дыня, тыква и ряд других культурных растений.

На территории Омской области установлено 6 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади более 680 гектаров.