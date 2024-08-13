К обучению по трем специализациям приглашаются действующие фермеры. Чтобы попасть в программу, им предстоит пройти конкурсный отбор.

Омский ГАУ открывает приемную кампанию по отбору претендентов для участия в образовательном проекте «Школа фермера».

Приглашаются начинающие и действующие фермеры, представители ЛПХ пройти обучение по дополнительной образовательной программе «Школа фермера»: «Экономика и организация фермерского хозяйства».

В этом году обучение будет проходить по трем специализациям:

«Экономика и организация отрасли растениеводства в условиях импортозамещения»;

«Эффективное ведение молочного и мясного скотоводства»;

«Туристическая индустрия и агробизнес».

Слушатели программы «Школа фермера» познакомятся с методами ведения рентабельного фермерского хозяйства, повысят правовую и финансовую грамотность, изучат основы маркетинга и узнают, как скооперироваться с крупными агрохолдингами. Практические занятия пройдут на базе успешных предприятий региона. По окончании обучения каждому участнику предстоит защита бизнес-плана. ⠀

Выпускники получат документ об обучении и смогут подать заявку на грант для развития своего дела.⠀⠀