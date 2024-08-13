Хоккеист упал на конек соперника бедром.

Сергей Звягин рассказал подробности о падении и травме нападающего Рида Буше. Как сообщает Главный тренер омского «Авангарда»рассказал подробности о падении и травме нападающего. Как сообщает Championat , после травмы легионер был в недоумении.

– Игровой момент был, столкновение, и Рид, когда приехал на лавку, чуть в недоумении был, говорит: «Не знаю, что случилось». Он упал на конек соперника бедром и думал, что просто ушиб. Мы не стали рисковать, посмотрим, что покажет обследование, – сказал Звягин.

Легионера отправили в больницу делать снимки. Звягин выразил надежду на то, что травма несерьезная. В пресс-службе клуба «Омск-информу» ответили, что сообщат о состоянии Буше после обследования.

Напомним, вчера, 12 августа, во время товарищеского матча между «Авангардом» и минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком и вернулся на скамью запасных. Больше на лед он не вышел.