Хоккеист упал на конек соперника бедром.
Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал подробности о падении и травме нападающего Рида Буше. Как сообщает Championat, после травмы легионер был в недоумении.
– Игровой момент был, столкновение, и Рид, когда приехал на лавку, чуть в недоумении был, говорит: «Не знаю, что случилось». Он упал на конек соперника бедром и думал, что просто ушиб. Мы не стали рисковать, посмотрим, что покажет обследование, – сказал Звягин.
Легионера отправили в больницу делать снимки. Звягин выразил надежду на то, что травма несерьезная. В пресс-службе клуба «Омск-информу» ответили, что сообщат о состоянии Буше после обследования.
Напомним, вчера, 12 августа, во время товарищеского матча между «Авангардом» и минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком и вернулся на скамью запасных. Больше на лед он не вышел.